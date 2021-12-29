شركات طيران أمريكية تلغى رحلات العطلات بسبب المخاوف من متحور أوميكرون

شركات طيران أمريكية تلغي رحلات العطلات بسبب المخاوف من متحور أوميكرون

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، سيطرت المخاوف على العديد

من شركات الطيران ، حيث تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية ولم تؤد دعوة أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة للأشخاص غير المطعمين لتجنب الرحلات الداخلية إلا إلى زيادة مشاكلها.



وأفادت تقارير بأنه نتيجة لمشاكل السفر هذه ، تقطعت السبل بالعديد من الأشخاص في المطارات يوم الثلاثاء حيث تم إلغاء رحلاتهم وساد الارتباك حول ما يتعين القيام به بعد ذلك .



وتواجه شركات الطيران في جميع أنحاء العالم مشكلات في عدد الموظفين منذ أسابيع عديدة حيث ينتشر متحور أوميكرون شديد العدوى بسرعة بالغة.



ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع متوسط عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 55 % ليصل إلى 205 آلاف حالة يوميا.



وإلى جانب متحور أوميكرون، أدت حالات الطقس غير المستقر إلى زيادة تعطيل خطط سفر العديد من المسافرين، في حين أنه من الراجح أيضا أن تؤثر التقارير الإعلامية عن المزيد من حظر السفر الوشيك وتأجيل منتدى دافوس

الاقتصادي في سويسرا على سفر رجال الأعمال بشكل عام.