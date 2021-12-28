الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 24 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية في المنيا (صور)

حملات لمتابعة الإجراءات
حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية ومواعيد الغلق بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مساء اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

269868475_2002695109908448_4676906622803556300_n

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية وغلق 2 مقهي لقيامهما بتقديم شيشة لروادهما. 

270084678_2002695033241789_1797972710779985623_n

وقال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية وجهت حملة أسفرت عن عن غلق 2 مقهى بقرية دماريس لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها مما يسبب انتشار كورونا، كما تم تحرير 24 محضرًا بمخالفات للإجراءات الاحترازية (عدم ارتداء كمامة) بحضور فريق الإشغالات وعضو الإيرادات.

270285199_2002694993241793_2285978609760599733_n
المنيا غلق مقهيين لتقديم الشيشة تحرير محاضر مخالفة الإجرات الأحترازية الدكتور رجب قياتي الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

محمد الباز يكشف خطيئة الإعلام في قضية الموظف المنتحر

الباز يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

مفاجأة مدوية في قضية ضبط مصنع جبن مخلوط بمواد الطلاء

«ميهمنيش غير البلد».. تعرف على أبرز رسائل الرئيس السيسي للمصريين

وزير التعليم يصف مقاطعة النواب له بـ«اللعبة».. وجبالى: المجلس «مبيلعبش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

صور

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى المنامة

الكنيست يُمرر قوانين تسمح بقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر

هجرة اليهود.. إسرائيل تستقبل عددًا قياسيًا من الوافدين فى 2021