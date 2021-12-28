تحرير 24 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية في المنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مساء اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية وغلق 2 مقهي لقيامهما بتقديم شيشة لروادهما.

وقال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية وجهت حملة أسفرت عن عن غلق 2 مقهى بقرية دماريس لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها مما يسبب انتشار كورونا، كما تم تحرير 24 محضرًا بمخالفات للإجراءات الاحترازية (عدم ارتداء كمامة) بحضور فريق الإشغالات وعضو الإيرادات.