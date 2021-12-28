ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي لدى المنامة

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفيري ماليزيا شازريل بن زاهيران، وآيتان نائي سفير إسرائيل.

وتبادل حمد بن عيسى مع السفيرين الجديدين الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الدبلوماسية، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

ونقل السفيران إلى الملك البحريني تحيات وتقدير رئيسي دولتيهما وخالص تمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والرقي، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بلديهما مع مملكة البحرين.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الممثل الشخصي للعاهل البحريني وممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ووزير الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس المراسم الملكية.