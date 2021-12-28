الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف دمياط» تنظم ندوات تثقيفية في 6 قرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»

محافظ دمياط
محافظ دمياط

واصلت مديرية أوقاف دمياط، اليوم الثلاثاء، عقد ندواتها التثقيفية، بقرى مركز كفر سعد، للتوعية بقضايا المرأة ومحو الأمية، لرفع شعار «كفر سعد بلا أمية» قريبًا، ضمن مبادرة حياة كريمة في دمياط.

 وشملت الندوات قرى “الحسينية، التوفيقية، منشية ناصر، كفر الوسطاني، دار السلام، السعدية البحرية”، بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومحافظة دمياط وجمعية البر والتقوى وهيئة تعليم الكبار وجهاز المشروعات الصغيرة والمجلس القومي للمرأة.

وفي سياق متصل تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و المهندس عزت الصياد مستشار الشركة القابضة لمياه  الشرب والصرف الصحي، و المهندس رمزى محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب و ممثلى شركات المرافق بدمياط.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض اوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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