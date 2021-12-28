«نادى الدولة».. كل شيء عن «ساجرادا إسبيرانسا» منافس الزمالك بدورى الأبطال

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، التى تضم الوداد المغربي، إلى جانب بترو أتليتكو وساجرادا إسبرانسا الأنجوليين.



وأثارت القرعة العديد من التساؤلات عن فريق «ساجرادا إسبرانسا» الأنجولي، خاصة أنه مجهول بصورة كبيرة لمتابعي الكرة الإفريقية.



« Sagrada Esperança» تعني باللغة العربية «الرجاء المقدس» أو «الترجي المقدس» أو «الأمل المقدس»، وهو اسم قريب بذلك من اسم فريق الترجي التونسي.



النادي تأسس في 22 ديسمبر عام 1976، عن طريق شركة ماس مملوكة للدولة باسم «Diamang» قبل تعديل اسمها لـ«Endiama»، ولا تزال الشركة هي الراعي الرئيسي للنادي حتى الآن.



لا يملك «ساجرادا» تاريخاً كبيراً، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وإن كان يعيش طفرة في الفترة الحالية.



أول بطولة حققها كأس أنجولا، في عام 1988، ثم عاد وأحرز لقبها مرة أخرى عام 1999، بجانب بطولة كأس السوبر الأنجولي في 2021.

في تاريخه كله كسب الفريق الدوري الأنجولي مرتين، الأولى في 2005، وكانت بفرق نقطة واحدة عن منافسه أتلتيكو سبورت أفياتسو (51 نقطة مقابل 50 نقطة)، وعاد وأحرز لقب البطولة من جديد في موسم 2021، بـ70 نقطة، وفارق 3 نقاط عن الوصيف.

إجمالاً حقق الفريق في تاريخه كله 5 بطولات، بواقع 2 دوري و2 كاس، و1 سوبر.



بالنسبة لمشاركاته الإفريقية، خرج من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام أسيك أبيدجان الإيفواري في 2005، ثم ودع البطولة من الدور التمهيدي في نسخة 2006، وتعتبر مشاركته الحالية هي الثالثة في تاريخه.



أيضاً صد للدور الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي في 1992، وخرج من الجولة الأولى في نسخة 1998، كما شارك في كأس الكؤوس الإفريقية مرتين، الأولى 1989 وخرج من الدور الثاني، والثانية في 2000 وخرج من نفس الدور.

قائمة لاعبي الفريق تضم حارس مرمى من الكونغو، ولاعب وسط من كوت ديفوار، ومهاجما من نيجيريا، وجناحا من البرتغال، ومهاجما من البرازيل، والبقية من أنجولا، ومدربهم أنجولي اسمه روكي سابيري، ومساعده روي أوليفيرا من البرازيل.