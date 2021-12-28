بالأسماء.. إصابة 4 طلاب في حادث تصادم المشاية بالمنصورة

أصيب 4 طلاب بالثانوية العامة في حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة.

وتسبب الحادث في تلفيات بـ5 ‏سيارات أخرى أثناء توقفها في الشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلي مستشفى ‏المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.‏

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، أخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم في منطقة ‏المشاية السفلية أمام حديقة شجرة الدر، وتحطم عدد من السيارات.‏

انتقلت ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين أن السيارة رقم "د ‏ج أ 2736" ملاكي قيادة "يوسف حلمي عبده"، 18 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم ‏بالمنصورة، وكان برفقته 3 من زملائه بالسيارة واصطدم بعدد 5 سيارات أخرى كانت متوقفة علي ‏جانب الشارع، وهو ما تسبب في إحداث تليفات متنوعة في السيارات.‏‎ ‎

وتسبب الحادث في إصابة قائد السيارة ومرافقيه وهم "محمد إسماعيل أحمد "، 18 سنة مقيم بعزبة ‏عقل ‏ثان المنصورة، و "كريم محمد عبد العزيز القناوي "، 18 سنة، ومقيم بشارع محمد فتحي بالمنصورة، و" إسلام اسامة إبراهيم" ، 18 سنة مقيم بشارع ‏بورسعيد، وجميعهم في الثانوية العامة، وأصيبوا بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم وتم نقلهم ‏مستشفى الدولي وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج

واصطدمت السيارة التي تسببت في الحادث بعدد 5 سيارات أخري كانوا متوقفين علي جانب ‏الشارع، وهي السيارات تحمل لوحات معدنية أرقام "د م ج 6312 " باسم "مصطفي أحمد عرفه" ، 72 ‏سنة بالمعاش، والسيارة رقم "د ف و 6938 "باسم "مروة شاكر عارف عبد الله"، 38 سنة بكالوريوس ‏تجارة"، والسيارة رقم "د ر ط 6127 " باسم "محمد أحمد عبد الحكيم 38 سنة مدرس"، والسيارة رقم "د ‏ر ب 9829 " باسم أحمد رضا رسمي برعي" 42 سنة ليسانس آداب' بالإضافة إلي السيارة رقم "د ج ر ‏‏3491 ".‏



وبسؤال قائد السيارة أكد أن السيارة ملك عمه ويدعى "وليد عبده محمد" وجاري استدعائه، وحرر المحضر رقم 21848 لسنة 2021 ‏‎ ‎جنح قسم أول المنصورة وتولت النيابة العامة التحقيق.‏