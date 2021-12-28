انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة 15 مايو

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتى إطفاء وسلم هيدروليكى إلى مكان الواقعة.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتم إخماد الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات، وتبين أن النيران التهمت معظم محتويات الشقة دون خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.