الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تسجل 15 ألفًا و182 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، تسجيل 14 ألفًا و421 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها خلال أسبوع.

وذكرت صحيفة "في إن اكسبرس" الفيتنامية اليوم، أن هانوي سجلت 1920 حالات إصابة جديدة.

وأكدت الوزارة 214 حالة وفاة أخرى بسبب كورونا اليوم، من بينها 35 حالة وفاة في هو شي منه سيتي، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 31 ألفا و632 حالة، أو 1.9% من إجمالي الإصابات.

وحتى الآن، تلقى أكثر من 66.8 مليون من السكان، البالغ تعدادهم 96 مليون نسمة جرعتين من اللقاح، وحصل 3.1 مليون على الجرعة الثالثة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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