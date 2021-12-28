عمليات بغداد تتمكن من القاء القبض على 21 مطلوبًا بينهم إرهابيين

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، أن قوة مشتركة من عمليات بغداد، القت القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق المادة بعد رصد تواجداهما ضمن قاطع المسؤولية.

ووفقاً لقناة دجلة الاخبارية، انه في حين تمكنت قوة من اللواء (٢٤) فرقة المشاة السادسة من ضبط كدس للاعتدة والمواد المتفجرة يحتوي على قنبرة هاون ٦٠ ملم و صاروخ قاذفة ضد الدروع و صاروخ ضد الأشخاص مع عبوة ناسفة مختلفة بصاروخ SPG9 عدد من مخلفات عصابات داعش الارهابية، في منطقة (العبادي) قضاء ابي غريب .

الى ذلك تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بالاضافة الى ضبط اسلحة غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة في جانب الكرخ، وفي السياق ذاته القت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة مع ضبط اسلحة وكمية من المواد المخدرة ضمن جانب الرصافة.

وفي سياق متصل، كان قد أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، أن عام 2022 سيكون عاماً مكملاً للقضاء على جميع بؤر الإرهاب في عموم العراق.

وقال الكاظمي ، خلال حضوره مؤتمر العمليات السنوي لقيادة العمليات المشتركة لعام 2021، أمس الإثنين، إن "قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها تعمل معاً في مواجهة الإرهاب وتأمين الاستقرار"، مشيدا بـ "الإنجازات الأمنية التي حققتها قواطع العمليات المشتركة، وبقية الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، التي أذاقت المجاميع الإرهابية مرارة الهزيمة، وقطع الطريق أمام كل محاولاتها الخبيثة لإثبات وجودها".

ولفت إلى أن العام الحالي سجل تراجعاً في عدد العمليات الإرهابية وأن الهدف الأساس أمام الأجهزة الأمنية هو حماية الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحماية أمن العراق وأمن مواطنيه، مضيفا أن العراق شهد تحديات من نوع آخر، متمثلة بتحديات الوضع الاقتصادي، ومكافحة جائحة كورونا، ومكافحة المخدرات، فضلاً عن تحديات سياسية ساهمت في استنزاف طاقات الأجهزة الأمنية ، مشددا على ضرورة التعاون لمواجهة كل اشكال التحديات والعمل بروح الفريق الواحد والانضباط وتأكيد الانتماء والولاء للعراق.

ودعا إلى" ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات الأمنية والأجهزة والوكالات الاستخبارية كافة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفرض سلطة الدولة والقانون، والعمل كالفريق الواحد"، مطالبا "الوكالات الاستخبارية بتكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على عصابات داعش الإرهابية والاستمرار بالنهج التعرضي من قبل قطعات العسكرية المبني على معلومات استخبارية دقيقة والتأكيد على العمل المهني والمؤسساتي لمنتسبي الأجهزة الأمنية لكون أمن وسلامة المواطن والبلد في أعناقهم".