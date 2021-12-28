الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس موظف وتغريمه 50 ألف جنيه لتحريره محضر مبانى كاذب

حبس موظف
حبس موظف

عاقبت محكمة  جنح مركز الزقازيق، برئاسة المستشار محمود صلاح، موظف بالوحدة المحلية بقرية بيشة قايد التابعة لمركز الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ والعزل من الوظيفة وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بتحرير محضر مبانى-كاذب-  لمواطن على غير الحقيقة.

تعود أحداث القضية رقم 33609 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الزقازيق عندما أحالت  نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، " م إ" موظف بالوحدة المحلية بيشة قايد، لقيامه بتحرير محضر مخالفة مباني لمواطن بالقرية بإقامته أعمدة خرسانية للدور الأول علوى فوق البدروم، وذلك على خلاف الحقيقة، وقام المواطن بتقديم شكوى ضده فى النيابة الإدارية التى أحالته للنيابة العامة.

النيابة الإدارية مركز الزقازيق نيابات جنوب الشرقية جنح مركز الزقازيق العزل من الوظيفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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