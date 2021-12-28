الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لصاحب سوبر ماركت بالإسكندرية بتهمة هتك عرض فتاة

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحب سوبر ماركت بالسجن 3 سنوات لإدانته بهتك عرض فتاة بمنطقة المنشية بعد تخديرها ووضع منوم لها داخل عصير بعد استدراجها إلى محل سكنه.

تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بقيام شخص باستدراج فتاة إلى داخل الشقة محل سكنه، ووضع لها المنوم في العصير، وهتك عرضها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في الشارع، وسرعة تحريات ضباط المباحث لكشف حقيقة الأمر على الفور، وأمكن ضبط المتهم.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، تم تحرير محضر بواقعة الضبط، ملحق بمحضر البلاغ، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم.

مدير امن الإسكندرية جنايات الإسكندرية محكمة جنايات صاحب سوبر ماركت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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