السجن 3 سنوات لصاحب سوبر ماركت بالإسكندرية بتهمة هتك عرض فتاة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة صاحب سوبر ماركت بالسجن 3 سنوات لإدانته بهتك عرض فتاة بمنطقة المنشية بعد تخديرها ووضع منوم لها داخل عصير بعد استدراجها إلى محل سكنه.

تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بقيام شخص باستدراج فتاة إلى داخل الشقة محل سكنه، ووضع لها المنوم في العصير، وهتك عرضها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في الشارع، وسرعة تحريات ضباط المباحث لكشف حقيقة الأمر على الفور، وأمكن ضبط المتهم.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، تم تحرير محضر بواقعة الضبط، ملحق بمحضر البلاغ، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم.