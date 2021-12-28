المشدد 5 سنوات لمتهم تعدى بسلاح أبيض على قهوجي بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، حكمها بالسجن 5 سنوات لطالب متهم بالتعدي على قهوجي بالضرب والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة في يده اليسرى بنسبة عجز كلي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد هـ ع 21 سنة، طالب، مقيم بقرية شيبة النكارية دائرة مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بضرب المجني عليه "تامر م ع" 22 سنة، عامل، مقيم بقرية شيبة النكارية مركز الزقازيق، وذلك بأن سدد له ضربة باستخدام سلاح أبيض استقرت في يد المجني عليه اليسرى والتي خلفت أحدثت له عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

كما تبين أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكينة وإثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بمحل عمله في مقهى، أشهر المتهم في وجهه السلاح وأحدث إصابته.

وبالعرض على النيابة العامة قررت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 16517 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.