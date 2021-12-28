الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سائق سرق حقائب سيدة فى المقطم

القبض على سائق
القبض على سائق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق سرق حقيبتين من مواطنة بمنطقة المقطم محافظة القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المواطنات، بأنها عقب استقلالها إحدى السيارات لتوصيلها للمنطقة سكنها، وحال نزولها فوجئت بقيام قائدها بالفرار بالسيارة وبداخلها حقيبتان خاصتان بها بداخلهما «هاتف محمول ، مشغولات فضية ، ملابس».

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد قائدها وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته أقر بقيامه باستئجار السيارة واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله "سيئ النية" وأضاف بالتصرف فى المشغولات الفضية، والملابس بالبيع لأشخاص لا يمكنه الإرشاد عنهم.

وأضاف بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بإسلوب "كسر الزجاج" وأقر بقيامه بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كمية من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مديرية امن القاهرة سرق سائق القبض المقطم ملابس المجني عليهم تحديد السيارة

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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