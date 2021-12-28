الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من غد الأربعاء 29 ديسمبر الجاري، وحتى يوم السبت القادم 1 يناير 2022، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف "الفقي" مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

فيما عقد اليوم بديوان عام محافظة سوهاج اجتماعا موسعا بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، وذلك  للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

تناول الاجتماع مناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وموقف زراعة الأشجار بالوحدات المحلية، وكذلك موقف إزالة نواتج التطهير على الترع والمصارف بالوحدات المحلية، واستعرض الاجتماع مطالب أهالي نجع السراروة بقرية بيت خلاف بمركز جرجا إلى إعادة تأهيل وتجديد منازلهم القديمة وتوصيل المياه لهم.

كما ناقش الاجتماع موقف إنهاء مشروعي صرف صحي "برديس، وبني حميل" بمركز البلينا، وموقف الخطوط الناقلة المغذية لمحطة النويرات المرشحة لتغذية الجزء الجنوبي من مركز المنشاة، وطلب شركة مياه الشرب من الهيئة القومية لمياه الشرب تنفيذ الخطوط المقترحة لتغذية جنوب المنشأة من محطة النويرات المرشحة لتحقيق الاستفادة المرجوة من المشروع.

وناقش الاجتماع كذلك التوجيه لدى شركة كهرباء سوهاج بشأن تركيب عداد كهربائي بمدرسة الشيخ يوسف تعليم أساسي التابعة لإدارة المراغة التعليمية، وطلب مديرية التربية والتعليم كذلك توصيل مرافق المياه لمبنى إدارة البلينا التعليمية، واختتم الاجتماع بعرض موقف محطتي أولاد يحيى قبلي وبحري بمركز دار السلام.

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