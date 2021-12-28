الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صبا مبارك تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم «السرب»

الفنانة صبا مبارك
الفنانة صبا مبارك

كشفت الفنانة صبا مبارك عن تجسيدها في الوقت الحالي لشخصية "ليبية" من خلال فيلم "السرب"، مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، ومن بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، محمد ممدوح، أحمد حاتم، آسر ياسين، وصبا، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

 

وأضافت "صبا" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مبسوطة به لأنه السبب في عودتي للسينما المصرية، وعندي حاجات كثيرة عندي "عنبر 6"  من تأليف هاني سرحان الذى يقود ورشة كتابة تتكون من سمر طاهر، وإيرين يوسف، وهند عبدالله، ومي سعيد، ويعد العمل معالجة درامية لـهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب ويتولى المخرج علي العلي إخراج المسلسل وتم تصويره فى لبنان، ومن المقرر عرضه في منتصف الشهر الجاري".

 

وأشارت الفنانة صبا مبارك إلى أنها حاليًا لديها أيضًا "ليلة سقوط" الذي يهدف إلى نقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال أعوام ماضية.

 

وتعيش الفنانة صبا مبارك في الوقت الحالي حالة من النشاط الفني بعد فوز فيلمها "بنات عبد الرحمن" في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

 

أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك

جدير بالذكر أن الفنانة صبا مبارك انضمت إلى المشاركة فى بطولة مسلسل النجم عمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث لم تستقر أسرة المسلسل على اسم له حتى الآن، وهو من تأليف ورشة كتابة، وإخراج حسام على، حيث من المقرر تصوير العمل في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

وتعقد أسرة المسلسل جلسات عمل مكثفة لإنهاء التفاصيل الأخيرة تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل، حيث يرشح حاليًا المخرج حسام  قائمة الممثلين للتعاقد معهم حاليًا، وهو العمل الذى يدور في إطار شعبى اجتماعى، وتعد القائمة المبدئية للمسلسل هى عمرو سعد، دياب، صبا مبارك، ماجد المصري.

الفنانة صبا مبارك صبا مبارك السرب الدستور فيلم السرب

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