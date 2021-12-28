الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

طبيب بريطانى: لقاح أسترازينيكا «أخرجنا من الغابة»

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

قال الدكتور كليف ديكس، الرئيس السابق لفريق عمل هيئة التطعيم واللقاح في بريطانيا، إنه بفضل لقاح أسترازينيكا انخفض معدل الوفيات في البلاد حاليًا عن الدول الأوروبية الأخرى.

وأضاف ديكس - وفق صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية - أنه يعتقد أن اللقاح "قد أخرجنا من الغابة" في إشارة إلى الصراع في العالم على اللقاحات، لأنها ساعدت في درء فيروس كوفيد الخطير لفترة أطول من البدائل القائمة على الحمض النووي التي تنتجها شركتا فايزر ومودرن الأمريكية.

وأوضح قائلا: "إذا نظرت عبر أوروبا، مع ارتفاع عدد الحالات، هناك أيضًا ارتفاع مختلف في الوفيات، ولكن ليس في المملكة المتحدة"، متابعا: "أعتقد أن هذا لأن معظم الأشخاص المعرضين للخطر لدينا قد تم إعطاؤهم لقاح أسترازينيكا".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن لقاحات الحمض النووي تنتج قفزة أسرع في مستويات الأجسام المضادة في الاختبارات المعملية، فإن اللقاحات الأخرى قد تكون أفضل في تحضير جزء آخر من جهاز المناعة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، تسجيل 98 ألفًا و515 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضحت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، أنه قد تم تسجيل 143 حالة وفاة بالفيروس في بريطانيا.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي "كورونا" في بريطانيا بلغ 11.9 مليون حالة، بينما يبلغ إجمالي الوفيات حوالي 148 ألفًا.

يذكر أن أعرب مسئولو هيئة الخدمات الطبية البريطانية NHS عن قلقهم من الارتفاع الكبير في عدد حالات العلاج في المستشفيات بسبب مرضى فيروس كورونا بعد أن تم قبول 1171 شخصًا مصابًا بالمرض في جميع أنحاء المملكة المتحدة في فترة 24 ساعة والتي سجلت رقمًا قياسيًا آخر للحالات اليومية.

أسترازينيكا اللقاح في بريطانيا بريطانيا التطعيم الوفيات

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