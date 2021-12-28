الجزائر: 293 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 8 حالات وفاة و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما افادت تقارير محلية بأن "كورونا" اقتحم معسكر منتخب الجزائر قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال موقع "dzfoot" الجزائري، إن لاعبين من المنتخب تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الثنائي حسين بن عيادة ظهير النجم الساحلي التونسي، ومحمد أمين توجاي مدافع الترجي، تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن اللاعبون يخضعون للعزل الفردي في الوقت الحالي، على أن يخضعان لبعض الفحوصات خلال الفترة المقبلة، من أجل التعرف على موعد لحاقهما بالمعسكر.

يشار إلى أن معهد باستور الجزائري للأبحاث الطبية أعلن في وقت سابق اليوم، اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور كورونا "أوميكرون" داخل البلاد، موضحا أن الحالتين هما لجزائريين إثنين قدما من فرنسا وبريطانيا، ليصل بذلك عدد الإصابات المؤكدة بهذا المتحور إلى أربع حالات.

كما أوضح المعهد الجزائري أنه تم تأكيد هاتين الحالتين عن طريق تحليل "التسلسل الجيني"، عقب إيجابية نتيجة اختبار " PCR" الخاص بهما.

وذكر معهد باستور أنه بالنظر إلى الوضع الحالي لظهور السلالات المتحورة عبر العالم ومدى انتشار الفيروس، فإنه بات أكثر من الضروري التزام الحيطة والتلقيح، وكذلك الالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين لمواجهة أي تطور محتمل للوضعية الوبائية.

وبدأت الجزائر، أمس الأحد، في طلب جواز تطعيم لدخول نطاق واسع من الأماكن العامة، في محاولة لتعزيز معدل التطعيم المنخفض في البلاد، والتغلب على التردد في الحصول على اللقاحات الذي خلف ملايين اللقاحات بدون استخدام.

الجواز بات مطلوبا الآن من أي شخص يدخل الجزائر أو يغادرها، وكذلك لدخول المنشآت الرياضية ودور السينما والمسارح والمتاحف وغيرها. كما ينطبق أيضا على الحمامات الشعبية في أنحاء البلاد.

وتم الإعلان عن جواز التطعيم في بيان حكومي مساء السبت ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف في المقام الأول إلى التعامل مع ارتفاع الإصابات بالمتحور دلتا.