الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة المغربية: 4 وفيات و291 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات 291 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 14832 والمصابين إلى 956410 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في نشرتها اليومية الخاصة بالوضع الوبائي في المملكة، أنه تم التأكد أيضا، ، من 415 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 938120.

وأشارت إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7247 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 9811562 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وكانت الصحة المغربية أعلنت في وقت مبكر من اليوم، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 734 إصابة أمس.

وأوقف المغرب، يوم الخميس، الرحلات الاستثنائية التي بدأت الأسبوع الماضي، مغلقا بذلك حدوده نهائيا أمام المسافرين حتى نهاية العام، بينما شهدت الإصابات بالفيروس ارتفاعا نسبيا خلال الأيام الأخيرة.

كما باشرت الجامعات المغربية إجراءات صارمة لوقف إمكانيات تسلل المتحور الجديد أوميكرون إلى المؤسسات، حيث نصبت بعض الكليات رجال أمن خاص لفحص هوية من يلجون الجامعة وكذلك الإدلاء بجواز التلقيح.

وشددت المؤسسات الجامعية، تتقدمها الحسن الثاني بالدار البيضاء والمحمدية ومحمد الخامس بالرباط، من الإجراءات الاحترازية؛ بداية بإغلاق المقصف الجامعي ووقف أي حفلات صغيرة مرافقة لمناقشة بحوث التخرج.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس"، لجأت الجامعات إلى اعتماد التعليم عن بعد، خصوصا في سلك الإجازة الذي يشهد استقطاب عدد كبير من الطلاب بالعودة إلى فتحه أمام جميع حملة شهادة البكالوريا.

المغرب وزارة الصحة فيروس كورونا وفيات كورونا اصابات جديدة حالات شفاء كورونا

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