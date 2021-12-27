الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية العراق والسعودية يؤكدان دعم الحلول السلمية لتحقيق الاستقرار

وزير الخارجية السعودى
وزير الخارجية السعودى

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في المنطقة والتعاون بين البلدين.

وأكد الوزيران دعم الحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودفع مسيرة التعاون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان مساء اليوم، إن حسين تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودى، وبحث الجانبان التنسيق والتشاور المستمر في شتى المجالات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهمية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

وأوضح الصحاف، أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية، التي تحظى باهتمام الجانبين، ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام، والتنمية.

وطلب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، دعم العراق لاستضافة المملكة العربية السعودية معرض إكسبو الدولي في الرياض عام 2030، وفقًا لبيان الخارجية العراقية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقى استعداد بلاده لدعم المملكة في إقامة معرض إكسبو 2030 في الرياض، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن العثور على 13 وكرًا لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح بيان للخلية العثور على 10 أوكار للإرهابيين جديدة، و3 أخرى متروكة بها جهاز لا سلكي ودراجتان ناريتان، و6 عبوات ناسفة تم تفجيرها وتفكيك عبوة، فضلًا عن مولد كهرباء.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن قتل إرهابيين اثنين في ديالى بنيران جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت الخلية، في بيان، إن الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب وخلال تقدمهم للبحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين، اشتبكوا مع عناصر عصابات داعش الإرهابية، وتمكنوا من قتل إرهابيين اثنين، كما عثروا على وكر للإرهابيين بداخله اثنان من المختطفين أحدهما مقتول والآخر مصاب.

وزير خارجية العراق زير الخارجية السعودي الاستقرار الحلول السلمية العراق

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