الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«الزلاط»: توحيد جهة الولاية لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين

محمد الزلاط
محمد الزلاط

أعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعة، أنه تم التوافق على القرار 2100 بشأن توحد جهة الموافقة علي منح التراخيص من اللجنة المشكلة ثم يتم إخطار رئيس الوزراء، مشيراً خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات وتم تخصيص أراضي بالمدن الصناعية لـ20 مستثمر، وأي مستثمر يريد التقدم يحق له التقدم للجنة وذلك لسرعة الإنجاز والتي تستغرق وقت مشيراً أنه تم الاستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشأن. 

وأكد "الزلاط"، أن تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7، حيث 5 في الصعيد وإثنين في وجه بحري مشيراً أنه لم يتم توقف الطرح إطلاقا وأن هناك وحدات بالمجمعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام. 

وقال الزلاط، إنه تم يتم حاليا دراسة لتعديل الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية حيث 6011 وحدة ،ولكن حتي تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة حيث هناك فصل بين الصرف الصحي والوحدات وكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجمعات الصناعية بالفيوم. 

وأكد الزلاط أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية بنسبة 40% في الصعيد. 

وتوجه النائب محمد كمال مرعي بالشكر لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لسرعة استجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100  الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي  الصناعية للمستثمرين الجادين. 

فيما قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تنسيق تام مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق المجمعات الصناعية ، قائلاً: هدفنا ضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي ودمجه بتقديم كافة المزايا له مشيراً أن تم إصدار قرار دوري من جهاز تنمية المشروعات بإصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمي. 

وأكد عبدالملك أن هناك 2 مليون مشروع قائم في القطاع غير الرسمي منها 20% في النشاط الصناعي و25% بسبب مشاكل في الترخيص ، لذا أمامهم فرصة في تقنين الأوضاع والاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعة رئيس الوزراء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة النائب محمد كمال مرعى وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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