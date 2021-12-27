الجيش الليبي: تحرير 21 مصريًا من عصابات الاتجار بالبشر

أعلن الجيش الليبي، تحرير أكثر من عشرين مصريا من أيدي عصابات تهريب البشر والتي احتجزتهم وطلبت فدية من ذويهم.

وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن وزارة الداخلية في حملتها التي تدعمها القوات المسلحة على مهربي البشر والمخدرات أعلنت العثور على 21 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية بمنطقة بئر الأشهب داخل حفرة معدّة خصيصا للتهريب.

وأوضح المحجوب في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، أنه يتم بيع هؤلاء المهاجرين وابتزاز أهاليهم عند تسليمهم لعصابات أخرى تمتهن التعذيب وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم وذلك بعد أن تقبض عصابة الجلب الأموال مقابل ادخالهم البلد.

وكانت اللجنة الأمنية المشتركة بمدينة سبها التابعة للجيش الليبي، بدأت الأسبوع الماضي عمالها في مكافحة الظواهر السلبية بالمدينة حيث تطويق ما يعرف بمقر الشركة الهندية سابقا ومحاصرتها وقامت فرقة الاقتحام من مختلف الوحدات العسكرية والقوى الأمنية بدخولها وتم القبض على مروجي المخدرات الحبوب والخمور التي كانت داخل المكان من مصانع ومخازن ولم يكن هناك أي ظواهر اخرى عدى ذلك لأمن الهجرة غير الشرعية أو الأسلحة أو إرهابيين أو أي تواجد لمرتزقة.

وتم العثور من قبل الحملة وقتها على مواطن مصري مخطوف من قبل أحد العصابات وعليه آثار تعذيب وتم إطلاق سراحه.

وأعلن الجيش الليبي في وقت سابق اليوم أنه عقب مباشرة الغرفة الأمنية المشتركة عملها وبدء مداهمة عصابات الإجرام بمدينة سبها بدءا بمقر الشركة الهندية وخوفا من القبض عليها قامت عصابة تمارس عمليات الخطف والابتزاز باطلاق سراح أحد المخطوفين الليبيين خوفا من مداهمة القوات المسلحة لها.