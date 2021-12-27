الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صالون الجراح يناقش رواية صبري موسى «فساد الأمكنة» الثلاثاء

الكاتب الراحل صبرى
الكاتب الراحل صبرى موسي

يعقد صالون الجراح الثقافى للدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة وجراحة الأورام بالقصر العينى؛ لقائه الثامن والستين فى الخامسة من مساء الثلاثاء 28 ديسمبر، تحت عنوان "الفساد والإفساد آليات الوقاية والمنع" وذلك من واقع رواية "فساد الأمكنة" للكاتب الراحل صبرى موسي.

وتبدأ الندوة بمناقشة رواية “ فساد الأمكنة” للكاتب صبري موسى، بمشاركة الكاتب المؤرخ أحمد الجمال، والكاتبة الصحفية انس الوجود رضوان.

 ويناقش الجزء الثانى من الصالون، الفساد بكل أنواعه مع الدكتور جمال مصطفى سعيد استاذ الجراحة بالقصر العينىي، والدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى ،والدكتور سعد الزلط، مدير مركز  الدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم لشؤون التعليم.

صبري موسى

 كاتب روائي وصحفي وسيناريست مصري من مواليد محافظة دمياط عام 1932، وهو من كتاب القصة البارزين في مصر، تخرج من مدارس دمياط وعمل في الصحافة وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو و في الرواية ولقد عمل مدرساً للرسم لمدة عام واحد ، ثم صحافياً في جريدة الجمهورية، وكاتباً متفرغاً في مؤسسة «روز اليوسف»، وعضواً في مجلس إدارتها، ثم عضواً في اتحاد الكتاب العرب، ومقرراً للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعماله لعدة لغات.

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صالون الجراح الثقافي رواية فساد الأمكنة الروائى صبرى موسى أنس الوجود رضوان استراتيجية مكافحة الفساد

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الأخلاق المصرية

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