الأربعاء.. دار الكتب تحيي ذكرى تأسيس حركة «عدم الانحياز»

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان"ستون عامًا على نشأة حركة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز".

وتقام الندوة في الثانية عشر من ظهر الأربعاء ، بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

ويتحدث في الندوة المفكر الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر، والسفير الدكتور عزت سعد مدير المركز المصري للشئون الخارجية، والدكتور أبو بكر الدسوقي مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية. ويدير الندوة الدكتور السيد فليفل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ومقرر الندوة.

أما عن الدكتور أحمد زكريا محمد الشلق فهو مفكر مصري كبير ولد في طنطا محافظة الغربية في 5 مارس 1948، حصل على ليسانس الآداب، قسم التاريخ ، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1972، ماجستير فى التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1977، دكتوراه فى الآداب فرع التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1981، عين معيدا بقسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1972، ثم مدرس مساعد بالقسم نفسه عام 1977، ثم مدرس التاريخ الحديث و المعاصر، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1981، ثم أستاذ مساعد التاريخ الحديث و المعاصر ، كلية الآداب، جامعة عين شمس، عام 1987، ثم رئيس قسم التاريخ بكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر، من عام 1997 إلى 1999، وهو أيضًا رئيس وحدات الوثائق والتاريخ بمركز بحوث الشرق الأوسط .