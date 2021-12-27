«طاقة النواب» توصي بحل أزمة كابل كهرباء بمياه ترعة في الشرقية

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس حسام عوض الله طلب الاحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن وجود عدد من كابلات الكهرباء بمياه ترعة بحر مويس الكيلو 56 قرية أبو الديب بمحافظة الشرقية.

وقال النائب خالد بدي طلب الإحاطة، إن ما يحدث يمثل خطورة كبيرة حيث أن كابل الكهرباء بالمياه.

وأكد ممثل وزارة الكهرباء بالشرقية أن الحل يتمثل في عمل كابلات هوائية وتم التواصل مع الري طارق اللبان وكيل وزارة الري بالشرقية ومسؤولي الكهرباء بالشرقية .

وأكد طارق اللبان وكيل وزارة الري بالشرقية أنه تم التنسيق مع الكهرباء بالفعل وسيتم عمل كابلات هوائية وإنهاء المشكلة خلال ١٠ أيام.

وأوصى حسام عوض الله رئيس اللجنة، بسرعة إنهاء المشكلة محل طلب الاحاطة خلال ١٠ أيام، مؤكدا أن الكابلات الهوائية تستخدم في الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ويتوفر لها الأمان ولا تمثل خطورة.

ودعا المهندس حسام عوض الله المحافظة ، سرعة إنهاء التراخيص لأن الأمر يمثل خطورة متسائلا كيف تواجد كابل الكهرباء بمياه الترعة ومن المسئول عن ذلك.

وطالب عدد من النواب عدم انتظار خروج تصاريح أو تراخيص والبدء فورا في إنهاء المشكلة محل طلب الإحاطة .

وقال النائب عبد الباقي تركيا عضو اللجنة إن الرئيس السيسي يوجه دائما لسرعة الإنجاز وعدم الروتين خاصة إذا تعلق الأمر بحياة المواطنين.

وأجلت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن عدم تفعيل بند 7 من المادة 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية والبند 7 من المادة 9 من قانون الرياضة والخاصين بالإعفاء من نسبة 75% مقابل استهلاك الكهرباء.