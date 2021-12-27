الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«طاقة النواب» توصي بحل أزمة كابل كهرباء بمياه ترعة في الشرقية

المهندس حسام عوض
المهندس حسام عوض الله

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس حسام عوض الله طلب الاحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن وجود عدد من كابلات الكهرباء بمياه ترعة بحر مويس الكيلو 56  قرية أبو الديب بمحافظة الشرقية.

وقال النائب  خالد بدي طلب الإحاطة، إن ما يحدث يمثل خطورة كبيرة حيث أن كابل الكهرباء بالمياه.

وأكد ممثل وزارة الكهرباء بالشرقية أن الحل يتمثل في عمل كابلات هوائية وتم التواصل مع الري طارق اللبان وكيل وزارة الري بالشرقية ومسؤولي الكهرباء بالشرقية . 

وأكد طارق اللبان وكيل وزارة الري بالشرقية أنه تم التنسيق مع الكهرباء بالفعل وسيتم عمل كابلات هوائية وإنهاء المشكلة خلال ١٠ أيام. 

وأوصى حسام عوض الله رئيس اللجنة، بسرعة إنهاء المشكلة محل طلب الاحاطة خلال ١٠ أيام، مؤكدا أن الكابلات الهوائية تستخدم في الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ويتوفر لها الأمان ولا تمثل خطورة. 

ودعا المهندس حسام عوض الله المحافظة ، سرعة إنهاء التراخيص لأن الأمر يمثل خطورة متسائلا كيف تواجد كابل الكهرباء بمياه الترعة ومن المسئول عن ذلك. 

وطالب عدد من النواب عدم انتظار خروج تصاريح أو تراخيص والبدء فورا في إنهاء المشكلة محل طلب الإحاطة . 

وقال النائب عبد الباقي تركيا عضو اللجنة إن الرئيس السيسي يوجه دائما لسرعة الإنجاز وعدم الروتين خاصة إذا تعلق الأمر بحياة المواطنين. 

وأجلت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن عدم تفعيل بند 7 من المادة 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية والبند 7 من المادة 9 من قانون الرياضة والخاصين بالإعفاء من نسبة 75% مقابل استهلاك الكهرباء.

لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب المهندس حسام عوض الله طلب الإحاطة النائب خالد بدوي ممثل وزارة الكهرباء الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

إطلاق الغاز الطبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة

سبب تأجيل إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يتوج الفائزين في نهائى بطولة كرة القدم

مسن يعتدى جنسياً على طفلتين «7 و10 سنوات».. خان جيرانه

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

النيابة تأمر بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة شاب مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

بسنت حسن

غدوة

سيد أبوزيد

حول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية