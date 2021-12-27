العراق: اشتباكات حادة بين قوات مكافحة الإرهاب وبقايا داعش فى ديالي

أعلنت وسائل اعلام عراقية، اليوم الإثنين، عن اشتباكات حادة بين قوات مكافحة الإرهاب العراقية مع بقايا داعش الإرهابي في محافظة ديالي، حسبما أفادت صحيفة "الفرات نيوز".

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في العراق في بيان مقتضب، "أن أبناءكم في جهاز مُكافحة الإرهاب يشتبكون مع بقايا عصابات داعش في ديالي".

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، عن مواصلة العراق عملية ملاحقة فلول داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت صحيفة موازين نيوز العراقية، بأن قيادة العمليات العراقية واصلت، لليوم الثاني، عملية ملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين.

وذكر بيان لإعلام الهيئة، أن القوات تواصل تقدمها نحو أهدافها المرسومة من خمسة محاور بمشاركة ألوية القيادة "الأول والرابع والـ20، و24، و23" ولواء نداء ديالى، وفوج القوات الخاصة اللواء 52 التابع لعمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش لتفتيش المنطقة المحصورة بين طريق كركوك- بغداد طريق عين ليلى- قرة تبة بسلسلة جبال حمرين في ديالي.

وأشار البيان، إلى أن مدفعية الحشد الشعبي دكت عدة أهداف تتخذها عناصر داعش ملاذا لها في سلسلة جبال حمرين، والعملية مستمرة.

وفي السياق ذاته، كانت قد كشفت وسائل إعلام عراقية، أمس الأحد، عن انطلاق 3 عمليات أمنية استباقية في البلاد لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي.

وفي التفاصيل، كشفت وكالة نون العراقية، عن انطلاق ثلاث عمليات أمنية استباقية في حدود محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

3 عمليات أمنية



من جهتها، أوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطعات الأمنية، صباح أمس الأحد، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار.

أما الثانية غربي الثرثار تنفذها قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات المتجحفلة معها.

وجاءت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوي اشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطاعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوي.