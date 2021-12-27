الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا (صور)

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا تنفيذ أعمال إزالة التعديات على البناء المخالف دون ترخيص على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق أحكام القانون على المخالفين، للقضاء على كافة أشكال التعديات، وتمكنت من إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعية.

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وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار قامت اليوم الإثنين بحملة إزالات بالوحدة المحلية بقرية صندفا وقرية أبو العودين وقرية الشريف وقرية أشروبة بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث تمت إزالة 7 حالات على مساحة 7 قراريط و12 سهما، كما تمت إزالة حالة تعد علي أراضي أملاك دولة على مساحة 700 متر عن طريق  إدارة الإزالات والإشغالات بحضور عماد حسن نائب رئيس مركز ومدينة بني مزار ورئيس الوحدة المحلية بصندفا والجهاز الزراعي بصندفا وقوات الشرطة بقيادة مأمور مركز شرطة بني مزار.

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وأضاف المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة أنه تمت إزالة حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص  على أرض زراعية بقرية الذورة على مساحة 200 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تمت إزالة حالتي تعد حيث قامت الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار بإزالة حالة تعد على الطريق عبارة عن إشغال طريق بسور ارتفاع متر في 10 أمتار بناحية الشيخ عبد الرازق التابعة لدائرة الوحدة المحلية كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية من إزالة حالة مباني بدون ترخيص داخل الحيز بقرية صفط الشرقية على مساحة 110 حالات دور ارضى وحالة دور علوى بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حالات الرصد الميداني للتعديات على أراضي أملاك الدولة، والعمل على متابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها لرصد مخالفات التعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
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المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا إسماعيل الفحام اللواء اسامة القاضي

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