الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنغام تغنى «شعبى وراب» وترقص «تانجو» مع أبلة فاهيتا فى ليلة رأس السنة

أنغام
أنغام

تحل النجمة أنغام ضيفة على  برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا في أول حوار تليفزيوني لها منذ فترة طويلة.

وخلال الحلقة التي تعرض ليلة رأس السنة على شاشة قناة on تستقبل النجمة أنغام العام الجديد بصحبة أولادها عمر وعبدالرحمن وتكشف مزيدا من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها من الوسط الفني وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وكواليس عزومات الفسيخ التي تجمعهما بشكل مستمر.

أنغام 

وتحدث عمر وعبدالرحمن عن مزايا وسلبيات أنغام والأطباق التي تجيد إعدادها وخاصة الأرز والمكرونة والأسباب التي تدفعها لعدم الظهور في أماكن السهر بالساحل الشمالي مثل باقي الفنانين.

أنغام 

وخلال الحلقة تظهر أنغام بشكل مختلف عن كل حوارتها السابقة وتغني "اه لو لعبت يا زهر" للمطرب الشعبي أحمد شيبة و"دورك جاي" لمغني الراب ويجز، وترقص التانجو، كما تكشف عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

أنغام
أنغام
أنغام
أنغام

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