ميناء الإسكندرية يستقبل 22 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة البحرية

مع التحسن التدريجي للأحوال الجوية ، شهدت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 22773 طن ، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 3531 حاوية مكافئة.

و فى ذات السياق قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة بمينائى الإسكندرية والدخيلة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية 45 سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ 32سفينة ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

و شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.



كانت قد قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإعادة فتح البوغاز، صباح اليوم الخميس، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية ، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.



وقد وجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ بإستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

كانت قد قررت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، لليوم الثاني علي التوالي، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج و سرعة الرياح و حرصا على الأفراد و الممتلكات لحين تحسن الأحوال الجوية.



وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.



كان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.



وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن. على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر 2021، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.