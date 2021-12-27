الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جمهورى بتجديد ندب قضاة لجنة التحفظ والحصر فى أموال الجماعات الإرهابية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتجديد ندب بعض القضاة رؤساء الاستئناف، للعمل بلجنة التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 197، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الإرهابية والإرهابيين، حيث شمل القرار المستشار أحمد عادل، المستشار طارق محمود، المستشار معتز محمد، المستشار وليد محمد، المستشار أحمد مصطفى، المستشار أحمد يسري، والمستشار حاتم أحمد، بلجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد الندب لهم.

الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ندب القضاة رؤساء الاستئناف لجنة التحفظ

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