الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف لغز «جثة النيل»

جريدة الدستور

تكثف مباحث الجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه النيل، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية الشاب الغريق واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة في طافية في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من مستندات تدل على هويته، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

مباحث الجيزة جثة النيل الجيزة مشرحة زينهم الطب الشرعي

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