الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

المعهد المصرفي يستعرض آخر أنشطته لتطوير رأس المال البشري في إفريقيا

عبد العزيز نصير
عبد العزيز نصير

يستمر المعهد المصرفي -الذراع التدريبي للبنك المركزي، في تنفيذ استراتيجيته بالتوسع في تقديم خدماته في إفريقيا، وتحقيق هدفه في دعم وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الإفريقي. ونفذ المعهد في الشهور الأخيرة، عدد من الأنشطة والشراكات مع مجموعة من الهيئات المعتمدة، بالإضافة لطرح برامج تدريبية متنوعة في القطاع المالي والمصرفي لمتدربي القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، صرّح  عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي:"نضع الخريطة الإفريقية نصب أعيننا ونسعى دائمًا لخلق فرص تعاون وتنفيذ برامج تدريبية من شأنها الاستثمار في الرأس المال البشري الإفريقي في القطاع المالي والمصرفي. ومؤخرًا قمنا بتنفيذ برنامج تدريبي عن القنوات التسويقية للخدمات المصرفية للمشرعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD) التابعة لوزارة الخارجية المصرية. عُقد هذا البرنامج بمقر المعهد المصرفي وشارك فيه 19 متدرب من 10 دول إفريقية وهم (السودان – جنوب السودان – سيراليون – مالاوي – ليبيريا – زامبيا – ناميبيا – موزمبيق – غينيا بيساو – غينيا الاستوائية)".

وأضاف “نصير”:"يهتم البرنامج بتحديد الاحتياجات المختلفة من المنتجات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الأسس العلمية لتسويق تلك المنتجات وأهمية التعرف على السياسات والإجراءات الخاصة بالبنوك لتسويق المنتجات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يتم تحديد عوامل النجاح وأفضل الممارسات الدولية للتمويل الناجح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ولإثراء البرنامج التدريبي وتعريف المشاركين الأفارقة بتاريخ القطاع المصرفي المصري ودوره الحيوي على مر العصور، فقد تم تنظيم زيارة للمتدربين من القارة الأفريقية إلى متحف بنك مصر، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى المتدربين بقيمة التراث المصرفي المصري وللتأكيد على دور مصر الاقتصادي الرائد في المنطقة.

يأتي هذ ا البرنامج استمراراً لمسيرة المعهد المصرفي المصري في المجال التدريبي والتعليمي، حيث نفّذ المعهد الشهر الماضي 9 برامج تدريبية شارك فيها 66 متدرب من 6 دول أفريقية وهي: (السودان – جنوب السودان – الصومال – جيبوتي – نيجيريا – سيراليون).

 

 

السودان زامبيا صور تحقيق التسويق مارس مصري متحف مدير اقتصاد

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