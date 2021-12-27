«محلية النواب» تمهل الحكومة أسبوعين لإنهاء أزمة متضرري السيول بسوهاج

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الثالث لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تمليك الأراضي المقام عليها منازل متضرري السيول بمركز دار السلام – محافظة سوهاج، واستعراض نتائج ما انتهت إليه الدراسات والاجتماع التنسيقي الذي تم تكليف وزارة التنمية المحلية بعقده مع الوزارات المعنية في هذا الشأن تحديد اجتماع رابع يوم 10 يناير المقبل لإعطاء فرصة لوزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج لوضع الحلول وإنهاء تلك الملف الذي تمت مناقشته على مدار ثلاث اجتماعات، بضرورة تمليك تلك الاراضى المقام عليها منازل متضرري السيول لأصحابها، ودفع ما عليهم من مستحقات مالية على أقساط، مع السماح لهم بالبناء والتوسع بشكل رأسى.

فيما أكد النائب أحمد قورة ، خلال الاجتماع إن تلك الحلول من شأنها خدمة أصحاب تلك الأراضي المقام عليها منازل متضررى السيول فى دار السلام ، وباقى المراكز الموجودة داخل محافظة سوهاج التي يوجد بها نفس المشكلة.

كما أكد "قورة" أن وضع تلك الحلول، وإنهاء تلك المشكلة التي تعد أزمة حقيقية لهؤلاء المواطنين وأسرهم، سوف تحقق النفع العام، سواء للدولة، أو للمواطنين، وللاستقرار الاجتماعي الذي ينشده الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير سكن وحياة كريمة لكل المصريين.