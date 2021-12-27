الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حريق منزل ببورسعيد

حريق منزل
حريق منزل

لقى طفل مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون، اليوم الإثنين، فى حريق منزل بمنطقة الحرية فى نطاق حى المناخ بمحافظة بورسعيد.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد، بوصول 4 مصابين حروق نتيجة حريق فى منزل بمساكن الحرية.

وعلى الفور بدأت الأطقم الطبية فى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين "هدير طارق محمد أحمد - 25 سنه، آمال صابر تغيان 56 سنة، مصطفى محمد إبراهيم - 4 سنوات، وأحمد محمد إبراهيم 3 سنوات.

وتوفى الطفل أحمد محمد إبراهيم، أثناء الإسعافات الأولية داخل المستشفى، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والبحث للوقوف على ملابسات الحادث.

طفل مصرع حريق منزل حى المناخ بورسعيد

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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