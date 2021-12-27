مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حريق منزل ببورسعيد

لقى طفل مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون، اليوم الإثنين، فى حريق منزل بمنطقة الحرية فى نطاق حى المناخ بمحافظة بورسعيد.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد، بوصول 4 مصابين حروق نتيجة حريق فى منزل بمساكن الحرية.

وعلى الفور بدأت الأطقم الطبية فى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين "هدير طارق محمد أحمد - 25 سنه، آمال صابر تغيان 56 سنة، مصطفى محمد إبراهيم - 4 سنوات، وأحمد محمد إبراهيم 3 سنوات.

وتوفى الطفل أحمد محمد إبراهيم، أثناء الإسعافات الأولية داخل المستشفى، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والبحث للوقوف على ملابسات الحادث.