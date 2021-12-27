التحالف العربى بقيادة السعودية: دمرنا مخازن أسلحة للحوثيين بغارات على صنعاء

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، أن قواته شنت غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين.

وقال التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية، إنه دمر مخازن للأسلحة في معسكر مدرسة الدفاع الجوي، متعهدًا: "سندمر أي نشاط للمليشيات الحوثية لنقل وتحريك الأسلحة".

وأضاف: "العملية في صنعاء جاءت استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر مدرسة الدفاع الجوي".

وشدد في البيان: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وكثف التحالف العربي في الأيام الأخيرة غاراته الجوية على المواقع التي قيل إنها للحوثيين في صنعاء ردًا على الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي يشنها على السعودية.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرًا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

وفى وقت سابق من اليوم، أدانت السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثيين على العاصمة الرياض بصاروخ بالستي.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن هجمات ميليشيا الحوثي تعرض للخطر المدنيين الأبرياء والمدن والبنى التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن الحوثيين يظهرون من خلال كل هجوم أنهم غير مهتمين بالسلام.

وجددت السفارة الأمريكية التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن بلادها تقف متحدة «مع شركائنا السعوديين» وفق نص البيان.

كما أدان الاتحاد الأوروبي، استمرار استهداف جماعة الحوثيين للمنشآت السعودية، داعيًا لدعم الحل السياسي للنزاع هناك والتوقف عن استهداف ما يعرض المدنيين للخطر.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان: «شهد الصراع في اليمن تصعيدًا عسكريًا مقلقًا آخر، يدين الاتحاد الأوروبي الهجمات المتكررة عبر الحدود السعودية».

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بهدف تحقيق اتفاق سياسي شامل.