الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو اليوم الإثنين

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 27 /12 /2021 مجددًا أمام الجنية المصري لدى جميع البنوك المصرية، في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري بينما تشهد أسعار معظم العملات الأجنبية استقرار أمام العملة الوطنية.


سعر اليورو اليوم الإثنين 27-12-2021
 

وتراوح متوسط سعر اليورو بين 17.67 جنيه و 17.72 جنيه للشراء وبين  17.85 لـ 17.87 جنيه، وجاء بنك الإسكندرية في المرتبة الأولى بأقل سعر شراء لليورو  بعد تراجعه من 17.702 جنيه لـ 17.677 جنيه، كذلك ارتفع سعر البيع من 17.873 جنيه لـ 17.877 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الشراء لدى البنك التجارى الدولي من 17.7021 جنيه لـ 17.7021 جنيه للشراء، ومن 17.8734 جنيه لـ 17.8766 جنيه للبيع.


وارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.7177 جنيه  لـ 17.7240 جنيه، وارتفع سعر البيع من  17.8340 جنيه لـ 17.8403 جنيه للبيع.

 

 كما ارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من17.6591 جنيه لـ 17.6795 جنيه، وارتفع من 17.8507 جنيه لـ 17.8539 جنيه للبيع، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع من  17.6591 جنيه لـ 17.6794 جنيه للشراء، ومن 17.8507 جنيه لـ 17.85388 جنيه للبيع.


كما سجل سعر اليورو "بنكنوت"  لدى البنك الأهلي ارتفاع من 17.6591 جنيه لـ 17.6795 جنيه للشراء، ومن 17.8507 جنيه لـ 17.8539 جنيه للبيع، كذلك ارتفع سعر اليورو "تحويل"  من 17.6591 جنيه لـ 17.6795 جنيه للشراء، ومن 17.8507 جنيه لـ 17.8539 جنيه للبيع.

 

كان البنك المركزى الأوروبي قد أصدر سندات بقيمة 80 مليار دولار، لتمويل خطط التحفيز، بينما كان مخططا في الأصل إصدار سندات بقيمة 80 مليار يورو، ويرجح البنك استمرار أزمة التضخم لأمد أطول ليسجل المعدل 1.8 % خلال عامي 2023 و2024 مع اقتصاد منطقة اليورو وتحسن سوق العمل.

اليورو سعر عملات الجنيه المصري تضخم البنك المركزي الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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