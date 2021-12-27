الرؤية والإنجاز.. اهتمام مصري بتوثيق العلاقات مع دول آسيا

ركزت سياسة مصر الخارجية، خلال السنوات الماضية، على تقوية علاقاتها مع دول قارة آسيا.

ووثق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق» الصادر عن مجلس الوزراء، الخطوات التي اتخذتها القاهرة في اتجاه مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية.

الرؤية والإنجاز.. مصر ودول آسيا

وأولت مصر، خلال السبع سنوات الماضية، اهتمامات بالغ لتقوية علاقاتها مع دول القارة الآسيوية، ووجود شراكة استراتيجية متكاملة معها.

وكذلك، عملت مصر على فتح سبل جديدة للتعاون مع الدول الآسيوية، وتعزيز المصالحة المشتركة معها، لاسيما في المجال الاقتصادي.

وجاءت خطوات توثيق التعاون بين مصر ودول آسيا على النحو التالي:

- إدراج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقائمة مشاريع الممر البحري لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

- اتفقت مصر والصين على شراكة استراتيجية متكاملة عام 2014.

- مصر رابع أكبر شريك للصين في القارة الإفريقية.

- الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر.

- إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابا أمام البرلمان الياباني، كأول رئيس عربي، وثاني رئيس أفريقي، في أول زيارة مصرية لليابان منذ أكثر من 16 عاما.

- مشاركة مصر بقمة منتدى الهند أفريقيا 2015.

- فتح آفاق جديدة للتعاون مع عدد من الدول الآسيوية، والتي جسدتها زيارة الرئيس السيسي لدول إندونيسيا وسنغافورة وكازاخستان.

- زيارة الرئيس السيسي إلى فيتنام عام 2017 كأول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963.