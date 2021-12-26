الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالغفار» يعلن استقبال 2.3 مليون جرعة من لقاح كورونا بمطار القاهرة

لقاح كورونا بمطار
لقاح كورونا بمطار القاهرة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر مليونين و٣١٥ ألفًا و٩١٠ جرعات من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وقال الوزير إن شحنات اللقاحات شملت مليون و٥٠١ ألف و١١٠ جرعات من إنتاج شركة "فايزر"، و٤٦٢ ألف جرعة من إنتاج شركة "مودرنا"، بالإضافة إلى ٣٥٢ ألفًا و٨٠٠ جرعة من إنتاج شركة "أسترازنيكا"، عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، موضحا أن لقاحي "فايزر ومودرنا" عبارة عن جرعتين لكل لقاح يفصل بينهما ٢١ يومًا، بينما لقاح "أسترازنيكا" عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، وأنواع اللقاحات الثلاثة حاصلة على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

يذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لكورونا، والتي شملت “سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا”، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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