قصة بروش الملكة من الياقوت.. تحية خفية للأمير فيليب

كان خطاب الملكة إليزابيث الثانية السنوي بمناسبة عيد الميلاد لعام 2021 شخصيًا للغاية ، في أول عيد ميلاد لها بدون زوجها البالغ 73 عامًا، خاطبت الأمير فيليب، الملكة، وهي أطول ملوك بريطانيا حكمًا في التاريخ 69 عامًا.

خلال خطاب عيد الميلاد السنوي، من المعتاد أن تشيد الملكة بالأحداث البارزة في العام، لكن الأمر اتخذ نبرة شخصية هذه المرة، حيث أشادت بدوق إدنبرة، الذي توفي في أبريل عن 99 عامًا، وتحدثت عن حزن فقدان الأحباء، الذي شعرت به بشدة في أوقات الاحتفال العائلي. وقالت: "قد يكون عيد الميلاد صعباً على أولئك الذين فقدوا أحباءهم.. هذا العام على وجه الخصوص".

بالإضافة إلى تذكر الأمير فيليب في كلماتها، قدمت تحية أخرى أكثر تكتمًا، كانت الملكة ترتدي بلوزة حمراء زاهية اللون، وزينتها بلآلئها ذات الأوتار الثلاثية المميزة وبروش كبير من الياقوت الأزرق والماس الأبيض، في صورة مؤطرة لها وزوجها على المكتب المجاور لها أثناء الخطاب، تم التقاطها خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لزواجهما الماسي في عام 2007، شوهدت الملكة وهي ترتدي نفس البروش الأزرق.

الملكة إليزابيث

وفقًا لموقع "ذا ناشونال" في الصورة التي تم التقاطها في نفس المكان بعد زفافهما، يمكن رؤية الأميرة إليزابيث وهي ترتدي نفس بروش الياقوت، كما تم تصوير الأميرة إليزابيث ودوق إدنبرة أثناء شهر العسل في نوفمبر 1947 في حدائق منزل برودلاندز الريفي ترتدي بروش الياقوت الأزرق الأقحوان، يُعتقد أن الهدية أعطيت للأميرة في عام 1946 بعد أن ساعدت في إطلاق ناقلة نفط، أطلق عليها اسم الأميرة البريطانية.

الملكة إليزابيث

ظهرت في عام 1951، وهي تحمل الطفلة الأميرة آن، مع الأمير تشارلز وزوجها الأمير فيليب، وهي ترتدي بروش الياقوت الأزرق الأقحوان، وارتدته مرة أخرى لالتقاط صورة عائلية رسمية في عام 1951، تظهر الملكة وزوجها وأطفالهما الأمير تشارلز وطفلته الأميرة آن.