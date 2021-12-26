الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع 47 ألفا و760 طائرا بمشروع تربية البط بقري البحيرة

البط
البط

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات، ومنها المشروعات الإنتاجية، والتي لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى استفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل.

وأشار «آمنة» إلى الجهود التي تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة، وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم كافة الأسر والمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى، وتقديم كافة أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى، والعمل على تنمية مصدر دخلها.

ولفت إلى أن مشروع توزيع وتربية البط والذي تم دعمه من المحافظة بقيمة 5 مليون جنية للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم، وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، ويلقى إقبالا كبيرا من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الانتظار.

وأوضح محافظ البحيرة، أن تلك المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق، مشيرًا أنه تم توزيع 920 طائر على 46 مستفيد بمركز إيتاي البارود، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 47 ألف و760 طائر على إجمالي 2388 مستفيدًا.

واستطرد أنه يتم اختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات، بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال 3 شهور، كما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور.

البحيرة الزراعة مشروعات محافظ البحيرة توفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنتاجية المشروعات الصغيرة

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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