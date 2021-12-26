مكون من 7 طوابق.. إخلاء عقار «الكرنك» بالمنصورة بعد ظهور تصدع به

انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولي المرافق «الغاز- المياه- الكهربا» لموقع عقار «الكرنك»، التابع لقسم شرطة ثان المنصورة عقب تصدعه، لإخلاء جميع السكان منه.

كما انتقل إلي المكان قيادات الأمن وحي شرق المنصورة وتقرر إخلاء ‏العقار المكون من 7 طوابق من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقرير مدى صلاحية العقار، وكذلك فحص العقارات المجاورة التي تأثرت.‏

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة باستغاثات سكان عقار"الكرنك" بشارع 10 خلف سجن المنصورة العمومي من ظهور تصدعات في العقار وبعض المنازل المجاورة.

حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وقيادات مديرية أمن الدقهلية إلى مكان البلاغ وتبين وجود عقار ‏مكون من 7 طوابق وبه 14 شقة مأهول بالسكان، فضلا عن بعض المنازل التي تأثرت ونتج وجود شروخ ظاهرة.

وأكد السكان أنها نتيجة أعمال بناء مجاور.‏

وتقرر إخلاء العقار من السكان وانتداب لجنة من كلية الهندسة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ‏بمحافظة الدقهلية لمعاينة العقارات وإخلاءها من السكان، حفاظا على أرواحهم لحين انتهاء ‏اللجنة من المعاينة وكذلك فصل المرافق.‏

وفرضت قوات أمن الدقهلية كردون أمني حول العقار لحين الانتهاء من المعاينة والإجراءات ‏القانونية، وحفاظا علي السكان والمارة.‏