خريطة حفلات نجوم الطرب والغناء في ليلة رأس السنة 2022

يستعد عدد كبير من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الأيام المقبلة احتفالا بحلول رأس السنة الميلادية 2022.

وتستعرض “الدستور” في تقريرها خريطة حفلات ليلة رأس السنة 2022

عمرو دياب

ويحيي النجم عمرو دياب حفل رأس السنة هذا العام بالمملكة العربية السعودي ضمن فعاليات موسم الرياض على خشبة مسرح “أبو بكر سالم” ببوليفارد 30 ديسمبر الجاري ونفدت تذاكر الحفل بشكل كامل فور طرحها مباشرة.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب في هذا الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، خاصة من ألبومه الأخير، ومنها: انت الحظ، رايقة، حلو التغيير، اتعقل، ببتدى من الزيرو، بتهزر.

حفلات ليلة رأس السنة 2022

ويجز

ويحيي مطرب الراب ويجز حفل رأس السنة هذا العام يوم 31 ديسمبر الجاري داخل إحدى حدائق التجمع الأول ليحتفل مع جمهوره بليلة رأس السنة الميلادية.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين الأولى بمبلغ 500 جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيه ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساءً، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويقدم "ويجز" في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي، وغيرها".

هاني شاكر

كما يحيي أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية حفل رأس السنة هذا العام داخل إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة.

ويقدم هاني شاكر خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته من بينها: "بحبك أنا، بعد حبك، لو رحت بعيد، وعد منى، يا ريتنى، أنا قلبى ليك، غلطة، لو بتحب، لسة بتسألى، علي الضحكاية، نسيانك صعب، ياريتنى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، أمرك، لو بتحب وجانا الهوى".

محمد حماقي – نانسي عجرم

ويستعد النجم محمد حماقي والنجمة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم احتفالًا برأس السنة الميلادية 2022 يوم 31 ديسمبر داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجلالة بالعين السخنة.

ويقدم محمد حماقي خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي تألق بها والمشوار الفني، منها: "زيها مين"، "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى معظم أغاني ألبوم "يا فاتني" منها: "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"أم الدينا" و"قادرين نعملها"، وغيرها.

فيما تقدم نانسي عجرم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها جمهورها ومنها: "أطبطب.. ادلع، وجاية معاك، حبك بيقوي، وحاسة بيك، أنا مصرى" وغيرها من الأغنيات.

رامي صبري

ويحتفل النجم رامي صبري بليلة رأس السنة الميلادية 2022 برأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، ويشارك في الحفل كل من المطرب زياد برجي، والمطربة أصيل همام.

وطرحت تذاكر الحفل على 6 فئات وجاءت أسعار الفئة الأولى بمبلغ 1770 درهم إماراتي، والفئة الثانية بمبلغ 500 درهم إماراتي، والفئة الثالثة بمبلغ 100 درهم، والفئة الرابعة بمبلغ 80 درهم إمارتي والفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 70 درهم إماراتي.

ومن المقرر أن يقدم النجم رامي صبري خلال الحفل عدد من أغنياته المتنوعة والشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "الراجل، وإنتي بتهزري، وأهد الدنيا، وعيونه لما قابلوني، وفارق معاك، وشطبنا، وبقابل ناس، أسيبك يومين، وأنا معاه، والكلام كله عادي، وما بلاش تقولي" وغيرها.

حسين الجسمي وإليسا وبلقيس

وتقيم جزيرة الماريه بالإمارات العربية المتحدة هذا العام عدد من الحفلات الغنائية احتفالا بليلة رأس السنة يحييها كل من النجم الإماراتي حسين الجسمي، والنجمة اللبنانية إليسا، والمطربة الإماريتية بلقيس فتحي.

ونفدت جميع تذاكر الحفلات بالكامل ويتبقى فقط فئة واحدة بمبلغ 390 درهم إماراتي، حيث يضم الحفل أيضا بعرض للألعاب النارية وتمدت مدته إلى 10 دقائق.

نجوى كرم

كما تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفل ليلة رأس السنة الجديد بمشاركة المطرب السوري ناصيف زيتون في الإمارات العربية المتحدة يحتضنها مسرح دبي فستيفال أرينا، وتطرب نجوي كرم بمجموعة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها: "حبيبي مين ويخرب بيتك والليلة ليلتنا، وزايد مجدها، وساخر قلوب، وغيرها، في حين يطرب ناصيف زيتون جمهوره بعدد من أغنياته ومنها: "تكة وفارقوني، وطول اليوم" وغيرها.

وطرحت أسعار تذاكر الحفل على 6 فئات الأولى بمبلغ 1400 درهم إماراتي، والثانية بمبلغ 980 درهم إماراتي، والثالثة بملغ 670 درهم إماراتي، والفئة الرابعة بمبلغ 420 درهم، والفئة الخامسة بملبغ 250 درهم، والفئة السادسة والأخيرة بمبلغ 100 درهم إماراتي.

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