الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022، يعد من أهم الكلمات البحثية التي نالت على اهتمام عريض وسط المواطنيين، حيث لا ينتهي الأمر عند التسجيل فقط، بل يجب متابعة حالة طلب أخذ جرعات “كوفيد-19”، وذلك للذهاب لأخذ اللقاح بشكل سريع وبدون تأخير، وذلك لكي يتمكن الشخص من ممارسة حياته الطبيعية، وتنشر جريدة الدستور في السطور التالية رابط الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا.

رابط تسجيل لقاح كورونا للأطفال عبر موقع وزارة الصحة 

خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية رابط رسمي خاص بتسجيل بيانات ومعلومات الكبار والأطفال منذ سن الثانية عشر سنة من خلال موقع الوزارة الخاص بكورونا للحصول على جرعات اللقاح وذلك باتباع الاجراءات الأساسية التالية:-

  • (خطوة أولى أساسية): تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • (خطوة ثانية أساسية): اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين
  • (خطوة ثالثة أساسية): كتابة البيانات المطلوبة لتسجيل طلب التطعيم (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة،...)
  • (خطوة رابعة أساسية): تحديد منطقة السكن لإيجاد أقرب مركز طبي مخصص للتطعيم
  • (خطوة خامسة أساسية): كتابة الفئة المستهدفة من اللقاح
  • (خطوة سادسة أساسية): تحميل بطاقة الرقم القومي
  • (خطوة سابعة أساسية): الضغط على زر الحفظ، حيث تعد هذه الخطوة هامة لكي يتم توثيق الطلب وإعادة الاستعلام أو اعادة طلب رقم لجنة أخذ لقاح “كوفيد-19”.

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