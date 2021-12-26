تعطل أرقام «الإسعاف» بالإسماعيلية للمرة الثانية خلال شهر

تعطل اليوم الأحد، العمل بالخط الساخن 123، لمرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، للمرة الثانية خلال شهر ديسمبر الجاري، بعدما تعطل لعدة ساعات يوم 10 ديسمبر.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، في بيان، توفير عن توفير عدد من خطوط الاتصال لتلقي مكالمات أداء الخدمة؛ لوجود عطل في خط الاتصال على رقم مرفق الإسعاف 123.

والأرقام الجديدة لتلقي مكالمات أداء الخدمة هي: “0643204601، 0643204602، 01065542782، 01091867778، 01063522850”، وللتواصل مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ٣٣٨٠٢٤٠ ٠٦٤، ٣٣٨٠٢٤١ ٠٦٤ واتس آب الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ٠١٥٥٣٤٦٥٣٧٧.



يشار إلي أن 123 هو رقم الإسعاف الموحد لجمهورية مصر العربية وعند الاتصال به يستجيب على الفور في حالة الطوارئ.

ورقم إسعاف مصر مفتوح 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

ويوجد في المستشفيات في جميع محافظات مصر، غرف طوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة مما يدل على اهتمام الدولة بصحة المواطنين ورعايتهم.