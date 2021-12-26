الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الخميس.. اجتماع لمجلس نقابة المحامين لبحث زيادة المعاشات

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بدعوة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بقاعة اجتماع المجلس بمقر النقابة العامة، وذلك للنظر في جدول الأعمال.

وينظر اجتماع المجلس في عدد من الملفات أبرزها تقرير رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم، شاملاً ذلك المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن بارتفاع الأسعار مع قلة قيمتها التي لا تكفي لوجبة عشاء، وذلك على ضوء التقرير الاكتواري.

ويبحث الاجتماع عرض ميزانية النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن العام المالى خلال الففترة من “1/1/2020 حتى 31/12/2020”، وكذلك عرض ميزانية النقابة العامة عن عام 2019 والتي لم يعرضها المجلس السابق، وما ورد بشأنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تضمن العديد من المخالفات الجسيمة، كمؤتمر الغردقة الذى كلف 7ر16 مليون جنيه.

كما يبحث الاجتماع النظر فى مدونة السلوك السابق وعرضها وتوزيعها بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/9/2021 ، وما تقرر فيها من موافاة السادة الأساتذة الأعضاء بآرائهم فيما تضمنته لتعديل أو إضافة ما يرون تعديله أو إضافته ، علمًا بأنه لم تصل منذ جلسة 7/9/2021 أى اقتراحات من أعضاء المجلس مع أهمية إقرارها للعرض على الجمعية العامة حسب القانون، حالة كون الأحوال تقتضى وجوب إقرار هذه المدونة فى أسرع وقت.

وتضمن جدول الأعمال استعراض ومناقشة سلبيات إقامة المبنى الجديد للنقابة، والمخالفات الجسيمة التي اكتنفته، والسابق عرض خطوطها العريضة باجتماع المجلس بجلسة 7/9/2021، وعرض ومناقشة ما استجد فى موضوع دمغة المحاماة الإلكترونية، وتعاقد المجلس السابق بشأنها، بالإضافة إلى النظر فيما سوف يعرضه النقيب بشأن إجراءات وضوابط التصديق على العقود.

نقيب المحامين نقابة المحامين ارتفاع الأسعار زيادة المعاش الجهاز المركزى للمحاسبات زيادة المعاشات

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