الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تستعد لوضع حجر أساس أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستعد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لوضع اللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجامعة لوضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بأرض جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

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جامعة القاهرة

ومن المقرر أن يبدأ برنامج وضع حجر الأساس في الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر جامعة القاهرة الدولية باستقبال الضيوف والمدعوين، ثم وضع حجر الأساس، ثم حفل الافتتاح والذي يبدأ بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تعريفي بلمجمع، ثم كلمات لكل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، يليها عقد مؤتمر صحفي.

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جامعة القاهرة

ويحضر فعاليات برنامج وضع حجر الأساس، عدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين ومجلس جامعة القاهرة ولفيف من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعة السابقين.

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جامعة القاهرة

 

وصرح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن مشروع إنشاء مجمع طبي لعلاج الأطفال، يأتي استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع، وقد بدأ العمل منذ أكثر من عام في إنشاء المجمع بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور الخشت وترحيب السيد محافظ الجيزة بالفكرة نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

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جامعة القاهرة

ويعد مشروع إنشاء مجمع طبي للأطفال أكبر مشروع يقدم الرعاية الصحية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

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جامعة القاهرة
الشرق الأوسط محافظ الجيزة مستشفيات جامعة القاهرة مؤتمر صحفي التعليم العالي القاهرة صحي محافظة الجيزة وزير التعليم العالي التراس قصر العيني القيادة السياسية رئيس جامعة القاهرة

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