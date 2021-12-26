عامل يتهم نجل شقيقته بهتك عرض ابنته 3 سنوات بالدقهلية

حرر عامل بقرية الحفير التابعة لمركز الستاموني محافظة الدقهلية، بلاغا اتهم فيه نجل شقيقته بالتعدي على ابنته جنسيا خلال لهوها بالشارع وجرى ضبطه وأنكر ارتكابه للواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الستاموني، من " وائل .ع.م"،31 سنة ، ومقيم قرية الستاموني ، يتهم نجل شقيقته ويدعى"وائل.م ا.خ"،16 سنة، بالتعدي على نجلته "ياسمين "، 3 سنوات ، وذلك خلال لهوها بالشارع .

وأكد الأب فى البلاغ أن ابنته نزلت الى الشارع وأمام المنزل بالقرية تلهوا مع بعض الأطفال من بينهم نجل شقيقتة والذي قام باستدراجها وملامسة مواضع العفة بجسدها قاصدا هتك عرضها الا ان نجلته اخبرته بما جرى ليحرر محضرا بالواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ وجرى ضبط المتهم، بمواجهته أنكر ارتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، بالسيدة الدكتورة مايسة محمود استشارية مشروع تحيا مصر المنصورة والوفد المرافق لها وممثلي الشركة المشرفة على تنفيذ المشروع والذي يتم تنفيذه في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية ،وقد تابع محافظ الدقهلية الأعمال والخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ المشروع وأكد " مختار" على تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات المطلوبة من قبل كافة الأجهزة التنفيذية المختصة للعمل الجاد لتنفيذ كافة المشروعات المقرر تنفيذها.

يذكر أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع و يضم المشروع مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام على تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وطبية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى فضلًا عما تقدمه من عائد مجتمعي و سيتم تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع و يحقق المشروع السيولة المرورية المطلوبة في بمنطقة تنفيذه والمناطق المحيطة بالإضافة إلي رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع وتم ايضا مراعاة البعد الثقافي في المشروع.

وسيتم إنشاء قصر ثقافة يقع على ممشى رئيسي في منطقة الفرنساوي وأهم المشروعات التي تدخل في نطاق تحيا مصر المنصور ( مشروع المنصورة جيت) ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي و حديقة عامة و برج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني ،ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن و نادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي اداري استثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم و حديقة عروس النيل، بالإضافة إلى مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية، وكذلك مشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلي كوبري طلخا.