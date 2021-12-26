إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بدائري الفشن ببني سويف

أُصيب 10 أطفال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الدائري بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بدائري مدينة الفشن جنوب المحافظة، تقل أطفال أثناء عودتهم من الحضانة.

وعلى الفور، دفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بست سيارات إسعاف إلى موقع الواقعة، وتبيَّن أن المصابين وهم "الاء.ن.م" - "روفيده.م.س" - "فريده.ح.م" - "عمر.م.ج" - "مازن.ع.ع"، ونقل الأهالي 5 أطفال آخرين وهم: "هنا.ا.ع" -"يسري.ف.م" - "محمد.ت.ا" - "إياد.م.ش" - "يوسف.م.ا".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي سياقٍ آخر، أُصيب 10 أشخاص، في حادث تصادم ميكروباص بتريلا على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.