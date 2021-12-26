الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تبحث التعاون مع بطريرك الروم الأرثوذكس اليونانيين والقبارصة

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، البطريرك ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس اليونانيين والقبارصة بالإسكندرية والوفد المرافق له، واستهلت اللقاء بتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة أعياد الميلاد وقرب حلول العام الميلادي الجديد 2022، داعية الله أن يحل السلام والأمان والخير على شعوب العالم أجمع.

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها البالغة بلقاء البطريرك، مؤكدة أنه أول من التقت به في النسخة الأولى من مبادرة "إحياء الجذور-نوستوس" وقام بدور محوري كبير في إنجاح هذه النسخة من خلال استضافته أبناء الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت ومازالت تعيش في مصر.

8173AD18-B194-46E0-9404-8DFE8B214E7F

من جانبه، عبر البطريرك عن امتنانه للقاء وزيرة الهجرة، مؤكدًا أنها تتمتع بمكانة مميزة نظرًا لما تبذله من جهود ملموسة على عدة مستويات، قائلا إنه تابع تضافر الجهود بين وزارة الهجرة مع الكنيسة المصرية من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بصدد إسهامات المصريين بالخارج في المشروع القومي الكبير "حياة كريمة" الذي أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، مضيفًا أنه على غرار ذلك فهو يتطلع إلى التعاون مع الوزارة بشأن هذا المشروع القومي الكبير.

وتابع أنه يرغب في مد يد العون والمساعدة من أجل حياة أفضل لأهالي القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مصر وتحديدًا في القطاع الصحي وتخصيصه للأطفال، من خلال إنشاء مراكز طبية ووحدات صحية ومستشفيات لعلاج السرطان وأمراض القلب.

وشدد البطريرك على أن مصر وطنه الثاني الذي لا يمكن أن يتخلى عنه، ويتطلع إلى تقديم كل الدعم والخدمات إليه مثلما يقدم في منطقة أفريقيا، مضيفًا أنه التقى بقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس السبت، في زيارة للتهنئة بأعياد الميلاد المجيدة، ووصف اللقاء بأنه كان مثمرا وإيجابيا، كما اطلع على التعاون القائم فيما بين الكنيسة المصرية ووزارة الهجرة بصدد المشروع القومي العظيم "حياة كريمة".

وفي ختام اللقاء، أبدت وزيرة الهجرة ترحيبًا كبيرًا برغبة بطريرك الروم الأرثوذكس في التعاون مع الوزارة بصدد المشروع القومي "حياة كريمة"، وقالت إنها ستبحث كافة الترتيبات لإقامة هذا التعاون وإنجاحه في سبيل تحسين مستوى المعيشة والوضع الصحي لأبناء القرى والمناطق الأكثر احتياجا، واصفة غبطة البطريرك بأنه "وطني مخلص لمصر وداعم للإنسانية".

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة العام الميلادي الجديد 2022 التهنئة اعياد الميلاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

السيسى يوجه 3 وزارات بتوفير المرافق للتوسع في مساحات الأراضى بتوشكى

العثور على جثة ابنة ملحن شهير داخل شقة بأحد الكمبوندات بالتجمع الخامس

هل تنتظر مصر موجة جديدة من «كورونا»؟.. أطباء يجيبون

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر وأبرز أعراض متحور أوميكرون الجديد

البورصة تستهل الأسبوع الأخير من 2021 على صعود.. وتربح 2.8 مليار جنيه

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية