رفع 60 طن مخلفات في حملات نظافة بقريتي بني محمد سلطان وصفط الخمار بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع ومداخل ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وقامت برفع 60 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وقام برفع 25 طن مخلفات وتراكمات من منطقة كدوان-جارحي وطريق مصر اسوان الزراعي، وتم نقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي للحد من انتشار الامراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار قامت برفع 35 طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سري باشا ونقطة تجمع سيدي بشر بالسوق، ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي وذلك في إطار تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة استمرار حملات النظافة المكثفة بالقرى والأحياء، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهات وتعليمات لرؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها لرفع كفاءة منظومتي النظافة والإنارة بكافة شوارع وأحياء المدينة والقري التابعة لها من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم بجانب حملات التصدي لكافة أشكال التعديات سواء على الأراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء المخالف العشوائي بدون ترخيص بجانب حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة للقضاء على ظاهرة الاختناق المروري وتسهيل حركة المواطنين والسيارات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.