إصابة 5 فى حادثى تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور فى حادثي تصادم بطريقي "الزقازيق- الشوبك" و"بلبيس- الزوامل" في الشرقية وتم نقلهم إلى مستشفيي الزقازيق الجامعى والزوامل وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "شلبى الشحات محمد" 30 سنة و"إسلام محمد محمود" 25 سنة و"أحمد على منصور" 35 سنة من أبوحماد، مصابين بكدمات وإصابة الأول والثانى باشتباه ما بعد الارتجاج، وتبين إصابتهم إثر تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية على طريق الزقازيق- الشوبكى، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى الزوامل "إبراهيم محروس إبراهيم" 50 سنة ونجله "عادل" 25 سنة من أبوزعبل، مصابين بكدمات بالكتف اليسرى وكسور، وتبين إصابتهما إثر تصادم سيارة ملاكى بسيارة نقل على طريق "بلبيس- الزوامل" وتم تقديم الإسعافات الأولية

وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.